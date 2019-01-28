Версткой осталась довольна. Круто, что Данила всегда был готов ответить на мои вопросы. Он же и показал мне trello - это сайт, на котором можно смотреть, на каком этапе работа над моим заказом. Не встречала такого до этого, но это очень удобно) Однозначно рекомендую! Буду обращаться еще.