Качественная верстка из psd, sketch, figma, zeplin и ai
Я фронтенд разработчик
Что делаю.
- Одностраничные сайты (Landing Page)
- Многостраничные сайты
- Корпоративные сайты
- Сайты-визитки
- Я не бросаю сайты после того, как их сделал — всегда на связи, чтобы помочь вам по любым вопросам.
- Мои сайты отлично смотрятся на ноутбуках, планшетах и телефонах — люди смогут оставить заявку на вашем сайте с телефона, стоя в очереди.
- Оптимизирую графику — ваш сайт будет загружаться быстрее, чем у конкурентов.
- Разбиваю проект на части и слежу за сроками — всегда сдаю проекты вовремя.
- Отмечаю каждый пройденный этап работы в Trello — Вы в любой момент можете следить за процессом разработки.
Как со мной связаться.
- Telegram: @persiklover
- WhatsApp / Viber: +79873575104
- Email: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
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$40
средняя цена заказа
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
5 лет назад
Продуктивно поработали, остался доволен. Прикольная фишка с тех поддержкой на 7 дней после сдачи проекта, всем очень реккомендую исполнителя.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую!
$12
10 баллов
5 лет назад
Всё отлично. Специалист своего дела. Рекомендую :)
Ответный отзыв
Было очень приятно общаться с Денисом, не говоря уже о том, что он всегда был на связи. Надеюсь порабоать с ним еще.
$25
10 баллов
5 лет назад
Версткой осталась довольна. Круто, что Данила всегда был готов ответить на мои вопросы. Он же и показал мне trello - это сайт, на котором можно смотреть, на каком этапе работа над моим заказом. Не встречала такого до этого, но это очень удобно) Однозначно рекомендую! Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Грамотный заказчик, который знает, чего хочет — никаких "а давайте попробуем вот так, а давайте тут поменяем цвет..." после работы. Оплата без задержек. Однозначно рекоммендую.
$18
10 баллов
5 лет назад
Молодой специалист. Верстает по правилам (учитывает то что Яндекс вводит по верстке, я и не знал, что они там что-то новое пытаются делать, погуглил - действительно, оказывается правила по верстке от Яндекса появились. Точнее рекомендации). Но это лирика. На самом деле - чистый код, без ерунды типа кучи class в стилях. Мне понравилось сотрудничать. Цены не ломит. Сотрудничали по верстке - могу рекомендовать.
Ответный отзыв
Отличный заказчик: мало того, что сразу вносит предоплату, так еще и не жмет со сроками - однозначно рекоммендую!
$4
10 баллов
5 лет назад
Все отлично
Ответный отзыв
Заказчик дает понятное ТЗ, не затягивает с оплатой и всегда на связи. Очень рекомендую его.
HTML-верстка
6 отзывов
$2/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга