persiklover

Данила Гринберг persiklover

 
25 летРоссия/Саратов
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная верстка из psd, sketch, figma, zeplin и ai

Я фронтенд разработчик

Что делаю.

  • Одностраничные сайты (Landing Page)
  • Многостраничные сайты
  • Корпоративные сайты
  • Сайты-визитки
Почему стоит работать со мной.

  • Я не бросаю сайты после того, как их сделал — всегда на связи, чтобы помочь вам по любым вопросам.
  • Мои сайты отлично смотрятся на ноутбуках, планшетах и телефонах — люди смогут оставить заявку на вашем сайте с телефона, стоя в очереди.
  • Оптимизирую графику — ваш сайт будет загружаться быстрее, чем у конкурентов.
  • Разбиваю проект на части и слежу за сроками — всегда сдаю проекты вовремя.
  • Отмечаю каждый пройденный этап работы в Trello — Вы в любой момент можете следить за процессом разработки.
Напишите мне и я прямо сейчас бесплатно сделаю аудит вашего сайта — найду в нем ошибки и подскажу, как можно ускорить его загрузку. 

Как со мной связаться.

FigmaВерстка из PSDСайт-визиткаМногостраничный сайтSketch
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
AntonKol
30 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Сверстать сайт-визитку.
Продуктивно поработали, остался доволен. Прикольная фишка с тех поддержкой на 7 дней после сдачи проекта, всем очень реккомендую исполнителя.
Отличный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
denis7778
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
$12
10 баллов
5 лет назад
Нужно сделать простенький html баннер
Всё отлично. Специалист своего дела. Рекомендую :)
Было очень приятно общаться с Денисом, не говоря уже о том, что он всегда был на связи. Надеюсь порабоать с ним еще.
Ответный отзыв
albmityakin
50 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$25
10 баллов
5 лет назад
Вёрстка
Версткой осталась довольна. Круто, что Данила всегда был готов ответить на мои вопросы. Он же и показал мне trello - это сайт, на котором можно смотреть, на каком этапе работа над моим заказом. Не встречала такого до этого, но это очень удобно) Однозначно рекомендую! Буду обращаться еще.
Грамотный заказчик, который знает, чего хочет — никаких "а давайте попробуем вот так, а давайте тут поменяем цвет..." после работы. Оплата без задержек. Однозначно рекоммендую.
Ответный отзыв
JustWilliams
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$18
10 баллов
5 лет назад
Нужна верстка (качественная, адаптивная)
Молодой специалист. Верстает по правилам (учитывает то что Яндекс вводит по верстке, я и не знал, что они там что-то новое пытаются делать, погуглил - действительно, оказывается правила по верстке от Яндекса появились. Точнее рекомендации). Но это лирика. На самом деле - чистый код, без ерунды типа кучи class в стилях. Мне понравилось сотрудничать. Цены не ломит. Сотрудничали по верстке - могу рекомендовать.
Отличный заказчик: мало того, что сразу вносит предоплату, так еще и не жмет со сроками - однозначно рекоммендую!
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somir0000
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
5 лет назад
Скрипт на сайт для вставки данных в поле
Все отлично
Заказчик дает понятное ТЗ, не затягивает с оплатой и всегда на связи. Очень рекомендую его.
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HTML-верстка
6 отзывов
$2/час
от $20от 2 дней
нет рейтинга