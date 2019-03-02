Оператор колл-центра со знанием английского языка (удаленно)

В связи с расширением штата, требуются ответственные сотрудники со знаниеманглийского языка (уровень не ниже Advanced). Работа удаленно (на дому). График работы с 09.00 до18.00 GMT (UK)От вас: отличное знанием англ.языка, усидчивость, желание работать на результат, компьютер, стабильный

интернет, гарнитура. Будьте готовы к выполнению небольшого тестового задания.

Зарплата: 300 долл (США) на испытательный срок. С дальнейшим увеличением, в зависимости

от выполнения плана.