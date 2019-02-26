Китайские субтитры для видео

У нас канал на YouTube и есть канал на китайском ресурсе. Видео выходят на канале 3-6 раз в неделю. Стиль видео: жизненные влоги, семья, жизнь в Китае, путешествия, еда и т.д. Таким образом переводить нужно будет разговорный текст.

Важно: Мы не даем готовый текст на бумаге. Нужно прослушивать и накладывать китайский текст на тайминг в программе (например: Aegisub, либо предложите вы). Перевод нужно выдавать в течение 1-3 дней после выхода видео. Данная работа предполагается на постоянной основе и поэтому нам удобнее платить не поминутно, а за видео (не зависимо от того, какого оно размера). Видео бывают от 5 до 30 минут, но средняя продолжительность видеороликов 20 минут. Готовы платить 2000 рублей за каждый видео ролик.

Если наши условия устраивают, то делаем пробный видеоролик. Вы можете выбрать один ролик на свое усмотрение (желательно из недавнего) и его перевести. Готовы сотрудничать только после проверки качества перевода.