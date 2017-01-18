Katyenyka

Екатерина Katyenyka

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

WhatsApp +7(914) 014-2484

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Доработать landing page

    Нужно доработать landing page по продаже рюкзаков. Дизайн, верстка готова. Нужно подключить панель управления, подключить Яндекс кассу, модуль доставки СДЭК и доставку Boxberry.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Короткие видеоролики для TikTok

    Требуется монтаж видеороликов для TikTok. Музыкальные ролики развлекательного характера продолжительностью 15-60 секунд. Нужно качественно подобрать музыку. Указывайте цену. Дополнительную информацию обсудим в личке. Присылайте портфолио

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать landing page.

    Нужно доделать одностраничный сайт. Есть дизайн, нужна верстка, подключить оплату на сайте и доставку (СДЭК) Какие сроки и сколько будет стоить?

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Китайские субтитры для видео

    $30

    У нас канал на YouTube и есть канал на китайском ресурсе. Видео выходят на канале 3-6 раз в неделю. Стиль видео: жизненные влоги, семья, жизнь в Китае, путешествия, еда и т.д. Таким образом переводить нужно будет ...

    Переводы10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание Landing page на основе одного товара.

    $310

    Нужно сделать одностраничник на основе одного товара. Пример как нравится https://lpgenerator.ru/theme/preview/3489/ надо будет чуть отредактировать блоки. Товар светодиодный рюкзак. Нужно будет сделать возможность выбор цвета и количества. Нужно будет показать что этот товар можно купить ...

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание сайта или доработка старого.

    Нужно будет сделать сайт http://uasia.group или частичная замена старого (доработка) для консалтинговой компании. Главная задача сделать сайт интересным, чтобы задерживал взгляд. Нравятся вот такие сайты https://cpeople.ru/portfolio/ если вам это по силам, то пишите, если нет, то не будем терять ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание сайта или доработка старого.

    Нужно будет сделать сайт http://uasia.group или частичная замена старого (доработка) для консалтинговой компании. Главная задача сделать сайт интересным, чтобы задерживал взгляд. Нравятся вот такие сайты https://cpeople.ru/portfolio/ если вам это по силам, то пишите, если нет, то не ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание логотипа для медийного проекта.

    Сайт Buylaowai.com Доска объявлений, новостная лента, медиа проект, ютуб канал. На логотипе должно быть отображено название сайта (рассмотрим вариант без .com) Возможно на логотипе разместить какого то персонажа (человек, животное) (рассмотрим вариант без) ...

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание логотипа для медийного проекта.

    $100

    сайт Buylaowai.com Доска объявлений, новостная лента, медиа проект, ютуб канал. На логотипе должно быть отображено название сайта (рассмотрим вариант без .com) Возможно на логотипе разместить какого то персонажа (человек, животное) (рассмотрим вариант без) ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Оформление канала на YouTube

    $100

    1. Сделать обложку для канала на YouTube. Тематика канала: семейные влоги, жизнь в Китае, путешествия, обучение, еда и т.д. На обложке должны быть изображены (илюстрированно) все члены семьи.  2. Сделать аватар. На аватаре должен ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Китайские субтитры для видео.

    У нас канал на YouTube и есть канал на китайском ресурсе. Видео выходят на канале 3-6 раз в неделю. Стиль видео: жизненные влоги, семья, жизнь в Китае, путешествия, еда и т.д. Таким образом переводить нужно будет ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Баннер

    Здравствуйте. Нужен банер для интернет магазина на основе одного товара. Свяжемся и обсудим все?

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннер

    Здравствуйте. Нужен банер для интернет магазина на основе одного товара. Свяжемся и обсудим все?

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннер

    Здравствуйте. Нужен банер для интернет магазина на основе одного товара. Свяжемся и обсудим все?

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннер

    Здравствуйте. Нужен банер для интернет магазина на основе одного товара. Свяжемся и обсудим все?

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннер

    Здравствуйте. Нужен банер для товара (картинка в прикреплении) Свяжемся и обсудим все?

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка интернет-магазина на Opencart

    Настроить интеграцию со СДЭК. Подключить оплату (яндекс касса). Настроить форму заказа. Оформление главной страницы (изменить шрифт, добавить баннеры, товары на главную). Оформить карточку товара.

    Opencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужна доработка сайта. Сделать/настроить конструктор по ламинату.

    Сайт - royalwood.biz Поправить конструктор и не большие доработки по дизайну. Нужно будет сделать продающий сайт по напольному покрытию. Главное это конструктор. Нужно настроить или полностью переделать. Все подробности по конструктору по скайпу.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Страница для заполнения pdf форм

    Необходимо создать форму для заполнения данных, чтобы она автоматически выдавала документ в формате pdf. Пример: Заполнение бланка Почтового Перевода Ф.112эп https://pbrf.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C/%D0%A4.112%D1%8D%D0%BF-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Заполняться будут данные: ФИО, адрес отправителя, сумма ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Glyanec
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1000
3 балла
6 лет назад
Создание сайта или доработка старого.
Задача ставилась очень плохо, правки давались голосовыми сообщениями в скайпе. Добиться уточнений, утверждения или адекватных пожеланий – было не возможно. Сегодня нравится и работаем дальше, завтра нет и негативный отзыв. Крайне не советую к сотрудничеству.
Breeze2
Денис 
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Доработать landing page.
Вячеслав с пониманием отнесся к сложившейся ситуации, за что ему большое спасибо. Рекомендую как хорошего человека и отличного заказчика.
спасибо
Ответный отзыв
GreenRed
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Создание логотипа для медийного проекта.
Классный конкурс, шикарный пример того, когда ставят правильно задачу, к цели идти легче. Спасибо за победу, уверен, будем работать и в будущем.
Работа была выполнена точно, с учетом всех пожеланий. На протяжении всего времени исполнитель находился на связи.
Ответный отзыв
robisch
42 года
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Китайские субтитры для видео.
Прекрасный заказчик! Воодушевляет на освоение новых программ и приобретение полезных навыков! Удачи в Вашем деле!
Работа была проделана оперативно. Перевод качественный. Исполнитель внимательно прислушался к дополнительным пожеланиям. Пришли к долгосрочному сотрудничеству.
Ответный отзыв
loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$140
10 баллов
9 лет назад
Настройка интернет-магазина на Opencart
Opencart
Хороший заказчик, рекомендую
Исполнитель всегда на связи. Правки вносились моментально. Спасибо за работу!
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