Нужно доработать landing page по продаже рюкзаков. Дизайн, верстка готова. Нужно подключить панель управления, подключить Яндекс кассу, модуль доставки СДЭК и доставку Boxberry.
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется монтаж видеороликов для TikTok. Музыкальные ролики развлекательного характера продолжительностью 15-60 секунд. Нужно качественно подобрать музыку. Указывайте цену. Дополнительную информацию обсудим в личке. Присылайте портфолиоВидеомонтаж11 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно доделать одностраничный сайт. Есть дизайн, нужна верстка, подключить оплату на сайте и доставку (СДЭК) Какие сроки и сколько будет стоить?HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $30
У нас канал на YouTube и есть канал на китайском ресурсе. Видео выходят на канале 3-6 раз в неделю. Стиль видео: жизненные влоги, семья, жизнь в Китае, путешествия, еда и т.д. Таким образом переводить нужно будет ...Переводы10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $310
Нужно сделать одностраничник на основе одного товара. Пример как нравится https://lpgenerator.ru/theme/preview/3489/ надо будет чуть отредактировать блоки. Товар светодиодный рюкзак. Нужно будет сделать возможность выбор цвета и количества. Нужно будет показать что этот товар можно купить ...Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно будет сделать сайт http://uasia.group или частичная замена старого (доработка) для консалтинговой компании. Главная задача сделать сайт интересным, чтобы задерживал взгляд. Нравятся вот такие сайты https://cpeople.ru/portfolio/ если вам это по силам, то пишите, если нет, то не будем терять ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужно будет сделать сайт http://uasia.group или частичная замена старого (доработка) для консалтинговой компании. Главная задача сделать сайт интересным, чтобы задерживал взгляд. Нравятся вот такие сайты https://cpeople.ru/portfolio/ если вам это по силам, то пишите, если нет, то не ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Сайт Buylaowai.com Доска объявлений, новостная лента, медиа проект, ютуб канал. На логотипе должно быть отображено название сайта (рассмотрим вариант без .com) Возможно на логотипе разместить какого то персонажа (человек, животное) (рассмотрим вариант без) ...Логотипы и Знаки24 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $100
сайт Buylaowai.com Доска объявлений, новостная лента, медиа проект, ютуб канал. На логотипе должно быть отображено название сайта (рассмотрим вариант без .com) Возможно на логотипе разместить какого то персонажа (человек, животное) (рассмотрим вариант без) ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $100
1. Сделать обложку для канала на YouTube. Тематика канала: семейные влоги, жизнь в Китае, путешествия, обучение, еда и т.д. На обложке должны быть изображены (илюстрированно) все члены семьи. 2. Сделать аватар. На аватаре должен ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт7 лет назад
У нас канал на YouTube и есть канал на китайском ресурсе. Видео выходят на канале 3-6 раз в неделю. Стиль видео: жизненные влоги, семья, жизнь в Китае, путешествия, еда и т.д. Таким образом переводить нужно будет ...Переводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Нужен банер для интернет магазина на основе одного товара. Свяжемся и обсудим все?Закрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужен банер для интернет магазина на основе одного товара. Свяжемся и обсудим все?Баннерынет заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужен банер для интернет магазина на основе одного товара. Свяжемся и обсудим все?Закрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужен банер для интернет магазина на основе одного товара. Свяжемся и обсудим все?Закрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужен банер для товара (картинка в прикреплении) Свяжемся и обсудим все?Закрыт8 лет назад
Настроить интеграцию со СДЭК. Подключить оплату (яндекс касса). Настроить форму заказа. Оформление главной страницы (изменить шрифт, добавить баннеры, товары на главную). Оформить карточку товара.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Сайт - royalwood.biz Поправить конструктор и не большие доработки по дизайну. Нужно будет сделать продающий сайт по напольному покрытию. Главное это конструктор. Нужно настроить или полностью переделать. Все подробности по конструктору по скайпу.Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать форму для заполнения данных, чтобы она автоматически выдавала документ в формате pdf. Пример: Заполнение бланка Почтового Перевода Ф.112эп https://pbrf.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C/%D0%A4.112%D1%8D%D0%BF-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Заполняться будут данные: ФИО, адрес отправителя, сумма ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Для сайта http://zerolemon.net/ На баннере должен быть анонсирован новый товар. http://zerolemon.com/product/zerolemon-samsung-galaxy-s5-tricell-8500mah-extended-battery/ Это аккумулятор для Galaxy S5 емкостью 8500 мАч с защитным кейсом.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад