Нужно будет сделать сайт http://uasia.group или частичная замена старого (доработка) для консалтинговой компании. Главная задача сделать сайт интересным, чтобы задерживал взгляд. Нравятся вот такие сайты https://cpeople.ru/portfolio/ если вам это по силам, то пишите, если нет, то не будем терять ...