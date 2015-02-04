Лендинг для механической противоугонной системы.

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Завершен17 заявок186 просмотров

Необходимо разработать дизайн и верстку продающей страницы для механической противоугонной системы.

Подробная информация в прикреплении к проекту.

Будут рассматриваться заявки с указанием стоимости и срока.

11 лет назад
Katyenyka
43 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

taleby
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$110
4 дня
Ответственный и точный. Приятно работать.
Интересное задание, общительные внимательные заказчики. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

taleby
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад