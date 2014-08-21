Сайт агенства развлечений

Есть сайт на пхпшопе, нужно сделать сайт на вордпрессе с выбранным шаблоном. Что нужно сделать:

1. залить движок на хостинг

2. натянуть шаблон

3. Перекачать и разместить все материалы с предыдущего сайта.

Сайт "исходник" - http://moscow-dreams.ru/ - главное не должны потеряться фото и видео материалы.

шаблон - http://wp-templates.ru/tempera/ - возможны мелкие правки.

Оставляйте сроки и сумму.