Требуется создать сайт недвижимости. Уникальность - верификация собственников и их согласие на размещение объявления. На всех существующих сайтах (Авито, Из рук в руки и т.д.) подать объявление о продаже жилья ...
Сайт агенства развлечений
Есть сайт на пхпшопе, нужно сделать сайт на вордпрессе с выбранным шаблоном. Что нужно сделать:
1. залить движок на хостинг
2. натянуть шаблон
3. Перекачать и разместить все материалы с предыдущего сайта.
Сайт "исходник" - http://moscow-dreams.ru/ - главное не должны потеряться фото и видео материалы.
шаблон - http://wp-templates.ru/tempera/ - возможны мелкие правки.
Оставляйте сроки и сумму.
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