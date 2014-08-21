Разработать несколько мобильных лэндингов

Было обещано 2 дня, в итоге прошло 4. Результата нет, исполнитель пропал и на связь не выходит. Оставляю отрицательный отзыв, если вдруг я ошибся и есть веские причины - исправлю. Вот имеющиеся у меня номера подозреваемого: "Вот номер на который перевести предоплату +79265774681 (Мегафон Москва) Этот номер я для интерента мобильного использую, а вот этот номер для связи со мной +7 968 568 95 42".