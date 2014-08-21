Разработать несколько мобильных лэндингов

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Закрыт10 заявок202 просмотра

Под ключ = дизайн + верстка.

Нужно несколько мобильных лэндингов типа:

http://saletwo.ru/breitlingm/

http://patek.73737.ru

только на другие товары, не часы.

11 лет назад
BorisD
Борис 
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

closedtag
Илья 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$120
2 дня
Было обещано 2 дня, в итоге прошло 4. Результата нет, исполнитель пропал и на связь не выходит. Оставляю отрицательный отзыв, если вдруг я ошибся и есть веские причины - исправлю. Вот имеющиеся у меня номера подозреваемого: "Вот номер на который перевести предоплату +79265774681 (Мегафон Москва) Этот номер я для интерента мобильного использую, а вот этот номер для связи со мной +7 968 568 95 42".

Заявки фрилансеров

closedtag
Илья 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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