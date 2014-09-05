Создание сайта

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Завершен26 заявок242 просмотра

Нужен сайт визитка для компании.

Без использовании CMS.

Фреймворк

Время и сумму пишите сразу.

11 лет назад
Alexandernew
55 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Sinox
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$500
14 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо, нам тоже понравилось с вами работать.Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Sinox
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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