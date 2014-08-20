Здравствуйте! Требуется создать сайт такого плана : vk.smmgrup.ru/ Жду предложений и цен
Веб сайт бложного типа
Примеры: decor8blog.com/ и www.daramuscat.com/
Внешний вид, рубрики и нужный функционал представляю себе хорошо. CMS не Joomla!
Готова обсудить детали и жду ваших предложений. )
ТЗ по сайту
Сайт бложного типа. Состоит из 5 разделов (дизайн, искусство, DIY, мысли вслух, Zvery shop). На главной выводится общий стрим новых материалов, в разделах – только по разделам.
К статьям должна быть возможность проставлять теги, перекрестные ссылки, назначать URL, заголовки. Большой плюс, если на сайте и в админке можно будет использовать MarkDown для редактирования. Возможно, поставить на сайт типограф, если нужно.
Должна быть функция: «похожие материалы» под каждой статьей. Выводиться статьи туда должны автоматически, по сходным тегам.
Кроме этого на сайте должны быть ссылки на наши аккаунты в соц.сетях, возможность добавлять рекламные баннеры и виджеты наших пабликов. Должна быть форма подписки на RSS рассылку с сайта, кнопка поиска по сайту, встроенный переводчик на английский язык (скорее всего, через goggle), место для виджета google adwords или яндекса.
Пользователи должны иметь возможность оставлять комментарии под статьями от своих социальных аккаунтов, должны быть шаринговые кнопки.
Советы по настройке внутренней СЕО-оптимизации и возможность консультироваться по работе сайта будут плюсом.
Обсуждается возможность сделать в одном из разделов каталог товаров (картинка+описание+цена). системы оплаты настраивать не нужно
Заявки фрилансеров
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