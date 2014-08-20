Нужно сделать сайт проектов с системой рейтинга

Сайт представляет из себя что-то вроде сообщества-каталога с дополнительными возможностями.

В сообществе состоит определенное кол-во человек. В личном кабинете предлагаются на голосование определенные проекты с датой начала и окончания голосования.

Нужно разработать систему рейтингов для каждого участника. Рейтинг начисляется или уменьшается за определенные действия участников.

Система должна уметь строить участников в зависимости от рейтинга по принципу один за другим/бинар/тринар.

Кроме того в случае заминки система должна автоматически брать следующего участника и начислять минусовые рейтинги.

Нужно будет сделать систему оплаты кабинета при достижении участником определенного рейтинга.

Нужно будет сделать админку с расщиренным функционалом и юзабилити такой, чтобы мог разобраться неподготовленный человек.

Сделать реферальную систему для приглашения в сообщество.

В админке должен быть расширенный функционал действий, 2 вида доступа.

Нужно будет сделать реферальное дерево всех участников и статистику по ним.

Сделать защиты от DDoss атаку.

Нужен опытный программист/команда который вплотную займется проектом и сделает в оперативные сроки(1 мес+ 1-2 нед допилка).

Более подробно обсуждение с подходящим кандидатом.

Пишем кто за сколько готов выполнить данную работу а также

сроки и портфолио