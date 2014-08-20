Требуется сайт визитка для таможенного представителя, простой, легкий, лаконичный неброский дизайн, отдельно продвижение сайта
Нужно сделать сайт проектов с системой рейтинга
Сайт представляет из себя что-то вроде сообщества-каталога с дополнительными возможностями.
В сообществе состоит определенное кол-во человек. В личном кабинете предлагаются на голосование определенные проекты с датой начала и окончания голосования.
Нужно разработать систему рейтингов для каждого участника. Рейтинг начисляется или уменьшается за определенные действия участников.
Система должна уметь строить участников в зависимости от рейтинга по принципу один за другим/бинар/тринар.
Кроме того в случае заминки система должна автоматически брать следующего участника и начислять минусовые рейтинги.
Нужно будет сделать систему оплаты кабинета при достижении участником определенного рейтинга.
Нужно будет сделать админку с расщиренным функционалом и юзабилити такой, чтобы мог разобраться неподготовленный человек.
Сделать реферальную систему для приглашения в сообщество.
В админке должен быть расширенный функционал действий, 2 вида доступа.
Нужно будет сделать реферальное дерево всех участников и статистику по ним.
Сделать защиты от DDoss атаку.
Нужен опытный программист/команда который вплотную займется проектом и сделает в оперативные сроки(1 мес+ 1-2 нед допилка).
Более подробно обсуждение с подходящим кандидатом.
Пишем кто за сколько готов выполнить данную работу а также
сроки и портфолио
Заявки фрилансеров
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