Настроить биржу фриланса

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки121 просмотр

Нужно настроить компонент биржи фриланса под joomla или другой движок: – подъём заказа, выделение, закрепление, платные аккаунты, биллинг, извещения на почту заказчику и исполнителю и т.д.

предложения по цене и срокам указывайте в проекте

Joomla
11 лет назад
AlexandrYY
Александр 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-5)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров