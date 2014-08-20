Добрый день. Ищу опытного разработчика на Joomla или Wordpress для создания сайта визитки. Скайп, портфолио обязательно. Бюджет 3000руб. Срок 2-3дня. В приложении макет сайт. Все страницы будут в псд. Сработаемся, буду еще давать проекты разного ...
Настроить биржу фриланса
Нужно настроить компонент биржи фриланса под joomla или другой движок: – подъём заказа, выделение, закрепление, платные аккаунты, биллинг, извещения на почту заказчику и исполнителю и т.д.
предложения по цене и срокам указывайте в проекте
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