Нужно сделать лэндинг ( подписную страницу)

Добрый день, друзья!

Мне нужно сделать лэндинг - простой( заголовок, подзаголовок, видео, выгоды, внизу фото).

Хотелось бы, чтобы он был изысканный и современный.

Может быть, уже есть у Вас отличные шаблоны и можно выбрать