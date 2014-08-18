Разработка сайта туристического агентства

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт21 заявка175 просмотров

Разработка сайта туристического агентства по готовому шаблону.

Аналоги www.hickmet.kz, http://ru.halalbooking.com/

Бюджет 10 000 рублей, срок 10 дней

Работа будет поэтапная, и по завершению каждого этапа, будет оплата

11 лет назад
firasainfo
42 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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