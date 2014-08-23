Landing page под ключ

Очень благодарна Илье за прекрасно выполненную работу с учетом всех моих пожеланий и доработок.Работа выполнена качественно ,в соответствии с техническим заданием и в срок. Вдумчивый исполнитель, полностью погружается в проект. Приятное и плодотворное общение в процессе работы. Уверена , сделанный лендинг увеличит количество моих подписчиков!