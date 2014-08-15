Для того чтобы подать заявку на данный проект: 1) внимательно ознакомьтесь с ниже-приведенным описанием задания 2) укажите ссылки/описание подобных проектов выполненных Вами 3) укажите сколько часов потребуется на реализацию каждого ...
Разработать сайт компании на Фреймворке (срочно)!!
Требуется разработать сайт на современном фреймворке.
Собственно задачи:
- Разработать сайт (фронт и бэк энд) по макетам которые предоставим
- Выложить его (хостинг и домен уже куплены)
- Сделать склейку сайтов (уже есть сайт компании , информацию которого нужно перенести на новый разработанный) с минимальной потерей ссылочной массой и SEO в общем.
Требования: сайт в стиле Flat, должен быть адаптивным, кроссбраузерный, с различными динамическими эффектами и САМОЕ ГЛАВНОЕ – быстрым (высокая скорость загрузки страниц).
От кандидата:
1. Портфолио в данной области (похожие проекты)
2. Сроки и стоимость
Заявки без портфолио, сроков и стоимости не рассматриваются.
PS Прежде чем делать ставку обязательно хотя бы просмотреть ТЗ!
Заявки фрилансеров
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