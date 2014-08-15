Разработать сайт компании на Фреймворке (срочно)!!

Требуется разработать сайт на современном фреймворке.

Собственно задачи:

- Разработать сайт (фронт и бэк энд) по макетам которые предоставим

- Выложить его (хостинг и домен уже куплены)

- Сделать склейку сайтов (уже есть сайт компании , информацию которого нужно перенести на новый разработанный) с минимальной потерей ссылочной массой и SEO в общем.

Требования: сайт в стиле Flat, должен быть адаптивным, кроссбраузерный, с различными динамическими эффектами и САМОЕ ГЛАВНОЕ – быстрым (высокая скорость загрузки страниц).

От кандидата:

1. Портфолио в данной области (похожие проекты)

2. Сроки и стоимость

Заявки без портфолио, сроков и стоимости не рассматриваются.

PS Прежде чем делать ставку обязательно хотя бы просмотреть ТЗ!