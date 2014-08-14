Разработка медицинского сайта с онлайн-записью

Здравствуйте!

Прошу отнестись к проекту с полной серьезностью. Рассматриваю только профессиональных кандидатов с отзывами и портфолио. Работа очень сложная.

Вкратце: требуется разработать сайт для медицинской организации с возможностью !внимание! онлайн записью на прием к врачу и оплатой талона онлайн с помощью банковской карты через систему "assist".

Пользователи должны видеть свободные часы для записи и стоимость приема. Требуется личный кабинет для пользователей с сохранением всех талонов и обращений.

Система такова, что администратор в начале недели "выбрасывает" талоны на сайт, а пользователи их раскупают.

Данную систему можно сравнить с онлайн бронированием билетов в кино или театр.

Сама реализация проходит по принципу готовой редакции от битрикса (см. онлайн регистратуру) http://www.1c-bitrix.ru/solutions/med/med.php#tab-registratura-link

Есть сайт реализованный подобным образом: http://www.medicina.ru

Рассматриваю разработку на: Bitrix, UMI, Drupal

Жесткие соблюдения сроков - 40 дней на верстку и программинг.

Возможна оплата по безналу.

Дизайн имеется.

ТЗ и макеты во вложении.

Стоимость в у.е. = 30р.