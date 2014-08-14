Необходимо создать аналог сайта www.lendingclub.com. Вкратце, что требуется: главная страница, 5–7 внутренних страниц, возможность регистрации и входа для пользователей с личной страничкой.По сути требуется клон сайта, чтобы максимально упростить вопрос тех задания и пр.Конкурентным преимуществом ...
Разработка медицинского сайта с онлайн-записью
Здравствуйте!
Прошу отнестись к проекту с полной серьезностью. Рассматриваю только профессиональных кандидатов с отзывами и портфолио. Работа очень сложная.
Вкратце: требуется разработать сайт для медицинской организации с возможностью !внимание! онлайн записью на прием к врачу и оплатой талона онлайн с помощью банковской карты через систему "assist".
Пользователи должны видеть свободные часы для записи и стоимость приема. Требуется личный кабинет для пользователей с сохранением всех талонов и обращений.
Система такова, что администратор в начале недели "выбрасывает" талоны на сайт, а пользователи их раскупают.
Данную систему можно сравнить с онлайн бронированием билетов в кино или театр.
Сама реализация проходит по принципу готовой редакции от битрикса (см. онлайн регистратуру) http://www.1c-bitrix.ru/solutions/med/med.php#tab-registratura-link
Есть сайт реализованный подобным образом: http://www.medicina.ru
Рассматриваю разработку на: Bitrix, UMI, Drupal
Жесткие соблюдения сроков - 40 дней на верстку и программинг.
Возможна оплата по безналу.
Дизайн имеется.
ТЗ и макеты во вложении.
Стоимость в у.е. = 30р.
Заявки фрилансеров
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