Сайт под ключ по аналогу

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен13 заявок247 просмотров

Есть установленный шаблон http://demo.joomshaper.com/?template=appico

Есть сайт образец того, что должно получится.

Необходимо наполнение текстом и картинками

Сайт визитка компании

Для начинающих.

Бюджет минимальный, время есть.

11 лет назад
akinshind
Дмитрий 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$40
3 дня
все ок
Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад

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