Доброго времени. Нужно сделать сайт точно такой же - https://www.picanova.de/ Дизайн уже есть. Внимательно читайте ТЗ и смотрите предварительно файлы. Работаю БЕЗ предоплаты. ...
Landing page
Требуется одностраничный сайт под ключ. Компания занимается smm продвижением. Текста имеются на старой версии сайта. Сроки терпят. Просьба указывать ориентировочную стоимость работы.
Примеры понравившихся страниц:
http://www.i-media.ru/social-network-ad/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_content=effektivnoe_prodvizhenie_.v_sotsialnih_setyah_1&utm_campaign=sotsialnie_seti_moskva_rsya
http://www.smm-master.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsya&yclid=5733768519477334511
Заявки фрилансеров
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