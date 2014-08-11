Мини-сайт с landing page

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок267 просмотров

Требуется разработка небольшого сайта (5-6 страниц) с landing page.

1) Первая страница: приветствие и диалог выбора типа посетителя, по выбору происходит переход на landing page для этого вида посетителя (2 вида).

2) На landing page размещение краткого прайса, формы заказа, блока о преимуществах, блока об акциях, текст, фотографии.

3) Дополнительно к указанным страницам, 3 страницы: о компании, о товаре, полный прайс.

4) Размещение счетчиков (Яндекс.Метрика)

5) Возможность размещения сплит-страниц

Функциональные требования:

- сайт должен быстро работать

- возможность размещения сплит-страниц

- CMS для дальнейшего самостоятельного редактирования сайта.

11 лет назад
dv-bz
58 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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