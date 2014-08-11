Ищу человека с опытом создания сайтов на ucoz Требуется: Рип и установка дизайна Настройка модулей Настройки: Каталог файлов,
Требуется копия сайта
Нужен сайт такой же как coolntape.com только на русском языке (текст с меня).
Админка WordPress.
Обратите внимание там есть магазин.
Обязательно цена и сроки.
Заявки фрилансеров
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