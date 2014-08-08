Изменить или создать новый интернет-магазин.

Вариант 1:

1. Переверстать каталог http://dececcopasta.com/products/, сделав его более удобным и ориентированным на электронную коммерцию.

2. Подключить весь каталог товара к базе 1C для автоматического изменения на сайте цен.

3. Подключить функционал оформления заказа: кнопка "Купить" с указанием количества, Корзина, Форма с контактными данными пользователя. Подключение функционала "Платежные системы", "Способ оплаты", "Способ доставки" не требуется. Все оформление будет происходить в один шаг (в корзине).

Вариант 2:

1. Создание нового интернет-магазина "под ключ", на новом домене. Сайт http://dececcopasta.com будет оставлен нетронутым.

2. Создание уникального дизайна.

3. Подключить весь каталог товара к базе 1C для автоматического изменения на сайте цен.

4. Подключить функционал оформления заказа: кнопка "Купить" с указанием количества, Корзина, Форма с контактными данными пользователя. Подключение функционала "Платежные системы", "Способ оплаты", "Способ доставки" не требуется. Все оформление будет происходить в один шаг (в корзине).

Прошу просчитать примерную стоимость обоих вариантов, а также сроки.

При первом варианте - требуется ли переход на новый пакет Битрикса?

Какую CMS можно использовать при втором варианте?

Спасибо.