Здравствуйте! нужен хороший дизайн и не большой функционал, обратная связь, техподдержка онлайн, оптимизированный для продвижения! Пожалуйста не пишите в лс, выбираю тех у кого есть опыт и работы на примере !
Изменить или создать новый интернет-магазин.
Вариант 1:
1. Переверстать каталог http://dececcopasta.com/products/, сделав его более удобным и ориентированным на электронную коммерцию.
2. Подключить весь каталог товара к базе 1C для автоматического изменения на сайте цен.
3. Подключить функционал оформления заказа: кнопка "Купить" с указанием количества, Корзина, Форма с контактными данными пользователя. Подключение функционала "Платежные системы", "Способ оплаты", "Способ доставки" не требуется. Все оформление будет происходить в один шаг (в корзине).
Вариант 2:
1. Создание нового интернет-магазина "под ключ", на новом домене. Сайт http://dececcopasta.com будет оставлен нетронутым.
2. Создание уникального дизайна.
3. Подключить весь каталог товара к базе 1C для автоматического изменения на сайте цен.
4. Подключить функционал оформления заказа: кнопка "Купить" с указанием количества, Корзина, Форма с контактными данными пользователя. Подключение функционала "Платежные системы", "Способ оплаты", "Способ доставки" не требуется. Все оформление будет происходить в один шаг (в корзине).
Прошу просчитать примерную стоимость обоих вариантов, а также сроки.
При первом варианте - требуется ли переход на новый пакет Битрикса?
Какую CMS можно использовать при втором варианте?
Спасибо.
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