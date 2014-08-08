Привет всем, нужно сделать под ключ интернет магазин магических товаров Гарри Поттера. ТЗ прилагаю Нужно сделать все как по тз, без наполнения бюджет 8 тысяч. Нужно сделать как по тз, без ...
Создать сайт с широким функционалом
Необходимо создать сайт функционал весь как у auto.ru
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