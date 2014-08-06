Правка в БД

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки139 просмотров

Добрый день,есть сайт на симфони , возникли ошибки в базе данных,нужно оперативно поправить

авансы не даю.

11 лет назад
wisdomroma
Роман 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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