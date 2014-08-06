Нужно сделать сайт ( продающая страница или мини сайт ) Тематика : социальная карта студента kartastudent.org/ , studcard.me/ , metrokart.ru/ Обязательно что бы отличался и был лучше Сроки- не более 10 дней
Правка в БД
Добрый день,есть сайт на симфони , возникли ошибки в базе данных,нужно оперативно поправить
авансы не даю.
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