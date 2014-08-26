Нужно сделать сайт ( продающая страница или мини сайт ) Тематика : социальная карта студента kartastudent.org/ , studcard.me/ , metrokart.ru/ Обязательно что бы отличался и был лучше Сроки- не более 10 дней
Одностраничный сайт + настройка Директа и AdWordsa
1. Создать одностраничный сайт
Пример сайта http://okna.sbtd.com.ua/
инфу брать на сайте viman.kiev.ua
2. Профисиональная настройка контекстной рекламы на Директе и AdWordse (интересует действительно спецы по контексту как попало я и сам могу настроить)
3. Сопровождение рекламных компаний с отслеживанием минус слов.
Интересует стоимость данных работ по пунктом.
(Приоритет спецам с портфолио, цена не главное готов платить умерено больше за качественную работу)
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