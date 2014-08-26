Одностраничный сайт + настройка Директа и AdWordsa

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен17 заявок225 просмотров

1. Создать одностраничный сайт

Пример сайта http://okna.sbtd.com.ua/

инфу брать на сайте viman.kiev.ua

2. Профисиональная настройка контекстной рекламы на Директе и AdWordse (интересует действительно спецы по контексту как попало я и сам могу настроить)

3. Сопровождение рекламных компаний с отслеживанием минус слов.

Интересует стоимость данных работ по пунктом.

(Приоритет спецам с портфолио, цена не главное готов платить умерено больше за качественную работу)

11 лет назад
GOleg
Олег 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
11 лет назад
$220
5 дней
Исполнителя рекомендую. Работу выполнил качественно, хоть и в процессе возникли новые условия которые повлекли за собой увеличение бюджета. Главное проговорить все нюансы и поставить конкретные задачи.
Сотрудничеством доволен, рекомендую...

Заявки фрилансеров

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужно сделать новый сайт

    $100

    Нужно сделать сайт ( продающая страница или мини сайт ) Тематика : социальная карта студента kartastudent.org/ , studcard.me/ , metrokart.ru/ Обязательно что бы отличался и был лучше Сроки- не более 10 дней

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Каталог товаров на Yii

    $250

    Требуется за пару дней реализовать базовый функционал состоящий из 3 пунктов 1. Каталог с фильтрами 2. Импорт товара и картинок из экселя и папки с фотками (заливается на сервер) 3. ...

    Yii
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Грамотный Лэндинг и продвижение

    Создать современный грамотный Лэндинг с учетом дальнейшего эффективного продвижения. Посчитать и оптимизировать продвижение в яндекс директе и гугле на 3 месяца. Пожелания : кроме обычного набора, должен быть слайдер предположительно 20-30 картинок (возможно ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изменить и доработать сайт на Codeigniter

    Имеется сайт business-all.com написанный на Codeigniter (на базе MySQL). Нужно его изменить.. Что нужно сделать: 1. Нужно изменить Главную страницу и Категории business-all.com, на вид дизайна lifehacker.ru. 2. Система Авторства. ...

    CodeIgniterMySQL
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен сайт

    $5000

    Нужен сайт, взамен этого http://www.studia-am.ru/ на хорошем движке, с хорошим дизайном под ключ. ТЗ будет предоставлено Писать только в проект

    Сайты «под ключ»64 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт компании с разными видами продуктов

    Я не разбираюсь в программировании поэтому некоторые пункты могут быть не правильно сформулированы. 1) Сайт должен быть сочетание этих двух - Копия (дизайн) как этот http://themeforest.net/item/gecco-shop/full_screen_preview/1208592?ref=opencart - Но широкий ...

    OpencartPHP
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад