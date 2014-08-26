Одностраничный сайт + настройка Директа и AdWordsa

1. Создать одностраничный сайт

Пример сайта http://okna.sbtd.com.ua/

инфу брать на сайте viman.kiev.ua

2. Профисиональная настройка контекстной рекламы на Директе и AdWordse (интересует действительно спецы по контексту как попало я и сам могу настроить)

3. Сопровождение рекламных компаний с отслеживанием минус слов.

Интересует стоимость данных работ по пунктом.

(Приоритет спецам с портфолио, цена не главное готов платить умерено больше за качественную работу)