Сайт компании с разными видами продуктов

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок149 просмотров

Я не разбираюсь в программировании поэтому некоторые пункты могут быть не правильно сформулированы.

1) Сайт должен быть сочетание этих двух

- Копия (дизайн) как этот http://themeforest.net/item/gecco-shop/full_screen_preview/1208592?ref=opencart

- Но широкий как этот http://demo.harnishdesign.net/opencart/bigshop/index.php?route=common/home,

Проблема в первом сайте - не переключается язык на основной странице, при переходе на категорию (например gifts) надо чтобы менялась основная фотка, должно быть возможностью управления (изменения картинок, модулей ..) из админ меню. Чтобы я позже сам смог это делать не зная php и т.д..

2) Язык должен переключаться на всех страницах при нажиме на флаг - англ, рус, арабский - тект я переведу сам на арабский и предоставлю вам после того как сайт пойдет на англ.

3) Вверху вместо категорий должны быть назвы отдельных подсайтов - агропродукты, мебель, машины (там где bedroom, Gift).

4) При нажатии например на мебель - открывается страница (под сайт) посвящена мебели, с другой фоткой (или слайдер) а слева дерево с категориями по мебели (sets, tables). Сверху должен оставаться панель с названием подсайтов (агропродукты, мебель, машины) для быстрого перехода на основной сайт

5) каждый подсайт должен иметь, простой для запоминание адрес - например для мебели – «основной сайт / furniture»

6) Возможность регистрации с помощью фейсбук

7) внизу сайта ссылки на социальные сети,

8) contact us (возможность отправки почти с сайта-обратная связь)

9) возможность оплаты картой visa, master card

OpencartPHP
11 лет назад
valik0409
37 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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