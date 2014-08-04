Нужно сделать сайт на WordPress, используя расширения EventEspresso, и мобильное приложение (только для iOS), используя расширения Apppresser. Также нужно сделать возможность продажи электронных билетов на различные события, интегрировать Google Maps и социальные медиа (Facebook).

Назначение сайта: Продвижения/реклама танцевальных событий, клубов, школ танца и самих танцоров.

Сайт должен быть двуязычным, поэтому нужно, чтобы была поддержка нескольких языков.

Дизайн будет Вам предоставлен.

В своих заявках указывайте цену и ориентировочное время выполнения. Заявки без сроков и стоимости не будут!