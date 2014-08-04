Создать сайт с нуля под ключ

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Закрыт29 заявок281 просмотр

Нужно создать сайт компании от и до. Обязательно опытный сайт-мейкер!! Понимающий и в технических нюансах и в СЕО и в дизайне. Пожалуйста,не пишите новички , просто сайт может сделать каждый школьник, мне же нужен сайт по всем правилам. Тематика- продвижение строительного материала(термопанели) . Сразу же надо затачивать под поисковое продвижение. Опять же цена должна быть адекватная , посредников тоже прошу не беспокоить. Прошу настроиться на серьезную качественную работу , быстроделы ,которые хотят побыстрее взять деньги и сбежать , не нужны!

Оплата по киви,поэтапно,плачу всегда четко и вовремя.

11 лет назад
maxpol79
Максим 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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