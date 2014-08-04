Здравствуйте, дорогие фрилансеры. На выходе должно получится два сайта для компании, работающие на WordPress. Разделы на сайте типичные: О компании Услуги Контакты Новости ...
Создать сайт с нуля под ключ
Нужно создать сайт компании от и до. Обязательно опытный сайт-мейкер!! Понимающий и в технических нюансах и в СЕО и в дизайне. Пожалуйста,не пишите новички , просто сайт может сделать каждый школьник, мне же нужен сайт по всем правилам. Тематика- продвижение строительного материала(термопанели) . Сразу же надо затачивать под поисковое продвижение. Опять же цена должна быть адекватная , посредников тоже прошу не беспокоить. Прошу настроиться на серьезную качественную работу , быстроделы ,которые хотят побыстрее взять деньги и сбежать , не нужны!
Оплата по киви,поэтапно,плачу всегда четко и вовремя.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Бриф на сайт во вложении. Системами управления сайтом не владею, желательно объяснить ключевые моменты. Основные что необходимо менять (ежемесячно) - акции на сайте, пополнение фото работ. В остальном сайт неизменен. 3 этапа: ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Необходимо сделать зеркало для skidkabum.ru. Есть выгрузки: skidkabum.ru/rss skidkabum.ru/rss/all skidkabum.ru/rss/kuponator Требования: нужна лента акций в 1 колонку. В каждой строке - картинка, рядом короткое описание, ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Сайт http://advokat-crimea.com/ Настроить грамотно дизайн шаблона. Убрать лишние елементы. Добавить юридические элементы. Добавить в шапку контакты и почту. короче одним словом облагородить ПИШИТЕ В СКАЙП В ПРОФИЛЕ, ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать сайт в точности как этот http://mb-zapad.ru либо найти из какого шаблона он сделан указывайте срок и стоимость работ в личку не писатьСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Нужно сделать копию landing page http://pilasales.in.ua/ Только вместо пил вставить два блендера: http://domadom.com.ua/item/blender_stacionarnyjj_kf0603s_krauff--96-196-506/ http://domadom.com.ua/item/blender_stacionarnyjj_kf0605s_krauff--96-196-558/ Бюджет на работу - 10$Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $1000
Ищу человека (команду) для разработки и создания сайта обмена электронных валют. Домен куплен.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый день! Нужно создать сайт (магазин-каталог) на OpenCart "под ключ". Дизайн примерно как в приложении (похожий, но не копия конечно). Жду предложения по цене и срокам.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $8000
Необходимо создать интернет-магазин шин и дисков, нам нужен адаптивный дизайн, подбор шин и дисков по параметрам, подбор шин и дисков по марке автомобиля, связать и настроить обмен сайта с 1С_УПП, товар мы хотим загружать в ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт11 лет назад