Создать сайт с нуля под ключ

Нужно создать сайт компании от и до. Обязательно опытный сайт-мейкер!! Понимающий и в технических нюансах и в СЕО и в дизайне. Пожалуйста,не пишите новички , просто сайт может сделать каждый школьник, мне же нужен сайт по всем правилам. Тематика- продвижение строительного материала(термопанели) . Сразу же надо затачивать под поисковое продвижение. Опять же цена должна быть адекватная , посредников тоже прошу не беспокоить. Прошу настроиться на серьезную качественную работу , быстроделы ,которые хотят побыстрее взять деньги и сбежать , не нужны!

Оплата по киви,поэтапно,плачу всегда четко и вовремя.