Кастомизация шаблона сайта на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки171 просмотр

Сайт http://advokat-crimea.com/

Настроить грамотно дизайн шаблона. Убрать лишние елементы. Добавить юридические элементы. Добавить в шапку контакты и почту. короче одним словом облагородить

ПИШИТЕ В СКАЙП В ПРОФИЛЕ, СРОЧНО!!!!

WordPress
11 лет назад
arbitorg
Марлен 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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