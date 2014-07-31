Сайт на шаблоне

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Закрыт1 заявка188 просмотров

Доброго дня! Нужно разработать сайт на основе данного шаблона http://bx-demo.ru

Интересует стоимость и сроки выполнения работы.

11 лет назад
smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
20 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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