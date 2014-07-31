Нужен опытный человек для создания онлайн магазина по примеру. На сайте требуется автоматическое пополнения Bitcoin. За подробностями пишите мне, контакты в профиле.
Сайт на шаблоне
Доброго дня! Нужно разработать сайт на основе данного шаблона http://bx-demo.ru
Интересует стоимость и сроки выполнения работы.
Заявки фрилансеров
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