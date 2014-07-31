Туристический каталог

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Закрыт13 заявок209 просмотров

Здравствуйте.

Нужно разработать сайт с нуля.

Туристический каталог (площадка) обьявлений включающий экскурсии, туры, отели, места шоппинга, трансфер, услуги переводчика и т.д. в любых странах и городах. Объявления выкладывают непосредственно гиды, менеджеры, переводчики после регистрации на сайте. За использования сайта как площадки оплачивают некую комиссию. Вторая группа пользователей заходит на сайт, выбирает себе страну/город и что ищет. Все предложения может посмотреть на карте, так же есть возможность связаться с человеком оставившим объявление или заказать услугу. Человек, предлагающий услуги, имеет свою собственную страничку, с отдельным поддоменом, которой он может делится с людьми. Должно быть взаимодействие с API платежной системы, картами (гугл или яндекс).

Удобная админ панель.

Пример подобного сайта: experts-tourister .ru

Указывайте стоимость и сроки.

11 лет назад
Alenkalutsk
Алёна 
33 года
14 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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