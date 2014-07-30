Нужна переработка сайта на основе bitrix

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок154 просмотра

Нужно переоформление и доработка сайта. Изменение и добавление страниц (разделов) с информацией на сайте. Есть действующий сайт, который мы бы хотели использовать как образец. Дополнительная информация в ЛС .

11 лет назад
fortnox64
Максим 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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