Нужен сайт по функционалу как этот http://beastinvest.su. То есть он должен учитывать клиентов в базе. + нужно будет прикрутить платежку. Пишите те кто делал такое. Желательно сразу ссылкой пример ...
Создание сайта
Проект Необходимо разработать сайт похожий на http://selims.ru/
Заниматься будет только арендой:сдам/сниму.
На сайте будет каталог объектов недвижимости, карточка объекта, текстовые страницы, возможно интерактивная карта с объектами.
Пользователь как в интернет-магазине при нажатии на кнопку "Купить" покупает услугу(возможность зайти в CRM систему, где находится база объектов с контактами и т.д.)
Нужно: прикрутить мерчанд оплаты(максимальное кол-во способов оплаты(Россия)), автоматизировать процесс: при оплате услуги пользователь указывает свой мэйл и номер телефона,
на который после того, как деньги будут получены на счет владельца сайтом, будут высланы логин/пароль вход в CRM систему на почту и смс.
Рассматриваю предложения: "сайт под ключ" или разработка программной части без дизайна.
Будут рассматриваться заявки только с указанием примера похожих работ, приблизительных сроков и стоимости.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужен сайт визитка юридической фирмы ООО"де-юре" Предприятие оказывает услуги по гражданским спорам, услуги адвоката, сопровождение сделок с недвижимостью, аутсорсинговые услуги для предприятий.Завершен11 лет назад
Дизайн псд, вёрстка, программная часть, натяжка, заливка, тестирование. ТЗ прикладываю. СРОКИ ГОРЯТ Шаблонный вариант не интересует! Макет должен быть современным, глянцевым, на высоком уровне!Сайты «под ключ»26 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно вот этот ужас http://5dcine.es/ превратить в современный сайт. Themeforest и CMS приветсвуются. Структура разделов остается. От вас тз на тексты и фотографии. Бюджет достаточно гибкий ...Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Требуется копия сайта shar2dacrop2chem.com (реальный адрес без "2" в имени). Доступа к оригиналу нет. В дальнейшем вся инфа на новом сайте будет замещена русским языком => CMS на ваш выбор. ...Завершен11 лет назад
- $250
пример: vot*on*do*m *com Идея-такая, дизайн может быть другим. Нужно настроить парсинг с сайтов недвижимости (или взаимодействовать со спецами в этом вопросе), и платежную систему. Пишите Ваши предложения и цены!Завершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте, необходимо сделать сайт на 2-3 страницы. Требования к сайту: 1. Главная страница – красивый дизайн с текстом (текст есть) 2. Страница с формой обратной связи CMS желательно wordpress. ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Создание сайта для оперативной типографии широкого профиля включающая в себя кроме изготовления обычной (типичной для типографии продукции) так и различной сувенирной продукции начиная от чехлов на телефоны и заканчивая печатью на текстиле. Требуется : ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Добрый день, есть каталог с обычным стандартным функционалом нужно его перенести на Bitrxi и сделать часть визуальных правок оплата в 2 этапа, без аванса все студий,и ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется специалист по созданию сайтов различной сложности на OpenCart. Нужен специалист для создания сайтов визиток, корпоративных сайтов, интернет-магазинов, порталов.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт11 лет назад