Создание сайта

Проект Необходимо разработать сайт похожий на http://selims.ru/

Заниматься будет только арендой:сдам/сниму.

На сайте будет каталог объектов недвижимости, карточка объекта, текстовые страницы, возможно интерактивная карта с объектами.

Пользователь как в интернет-магазине при нажатии на кнопку "Купить" покупает услугу(возможность зайти в CRM систему, где находится база объектов с контактами и т.д.)

Нужно: прикрутить мерчанд оплаты(максимальное кол-во способов оплаты(Россия)), автоматизировать процесс: при оплате услуги пользователь указывает свой мэйл и номер телефона,

на который после того, как деньги будут получены на счет владельца сайтом, будут высланы логин/пароль вход в CRM систему на почту и смс.

Рассматриваю предложения: "сайт под ключ" или разработка программной части без дизайна.

Будут рассматриваться заявки только с указанием примера похожих работ, приблизительных сроков и стоимости.