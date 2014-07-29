Сайт компании

Нужно вот этот ужас http://5dcine.es/ превратить в современный сайт.

Themeforest и CMS приветсвуются.

Структура разделов остается.

От вас тз на тексты и фотографии.

Бюджет достаточно гибкий при условии обоснования того, что нам это действительно нужно.