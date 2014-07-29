Создание точной копии сайта

Всем привет!

Требуется сделать точную копию английского/болгарского сайта (сайт на 2-х языках), при этом его необходимо перевести на русский язык и установить на любую CMS. Ссылка исходного сайта: http://www.prity-bg.com/prity.php

Требования к сайту-клона:

1. Современная CMS, такая, как: Gres CMS, WordPress, Joomla, Simpla CMS, CMS pro (CMS pro m2) и т.п.

2. Возможность вносить изменения в контент статичных и динамичных страниц.

3. По возможности HTML5 и CSS3 с семантической разметкой Schema.org.

Требования к исполнителю:

1. Расчет стоимости и времени на создание сайта-клона.

3. Постоянное информирование про этапы выполнения задания.

4. Наличие контактного номера телефона для оперативной связи.

Жду предложений с ценой и временем.