Создать сайт с заполнением по заданию

вся информация в задании. Предлагайте свою цену. Нужно сделать сайт на подобие сайты, приведённого в примере. Мне без разницы как вы будете делать, главное чтобы: было красиво, не подвергало клиентов сайта какой-либо опасности и сделано быстро. Информацию о товаре желательно брать из доступных источников. Возможно потребуется подключение платежной системы к сайту. За дополнительной информацией обращайтесь на почту.