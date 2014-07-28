Создание аналогичного сайта

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Закрыт24 заявки272 просмотра

Добрый день.

Есть задача сделать аналогичный по дизайну и функциям сайт. Вот - http://2112211.ru/

Весь контент с меня. Можно использовать какой-нибудь шаблон.

CMS не принципиальна, но лучше WordPress.

Интересует стоимость вопроса. Работа только через СБР.

Спасибо.

WordPress
11 лет назад
alikfeld2
45 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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