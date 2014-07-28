СПб и Обл. Поиск Web-разработчика полного цикла

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка124 просмотра

Компания http://studio-e.ru/ ищет программистов-фрилансеров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области для длительного сотрудничества.

Обязанности:

- создание сайтов от и до по ТЗ и устным рекомендациям.

Верстка по PSD макету, сборка, написание собственных модулей, заполнение контентом, исправление глюков после релиза.

Сложность сайтов разная, необходимо знание jQuery, AJAX, адаптивной верстки и прочих современных приблуд.

В данный момент доступны проекты от 3 000р. до 20 000р.

Формат работы и оплаты:

- Наличие договора

- 50% - аванс, 50% - после сдачи проекта заказчику.

- Начало работ после удаленной готовности и очной встречи с фрилансером.

после первого проекта, при наличии взаимопонимания, возможна полностью удаленная работа

- оплата наличными

Требования:

знание стека веб-технологий MySQL, PHP, JavaScript, CSS, HTML, Drupal 7 (Либо достаточные навыки что бы разобраться)

портфолио

Юрий.

AJAXCSSDrupalHTMLJavaScriptjQueryMySQLPHP
11 лет назад
SPbIT
Юрий 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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