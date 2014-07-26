Создания сайта продажи/аренды недвижимости по всему миру:

1 разработка уникального дизайна и логотипа

2 геотеринг по всем странам

3 новостные блоки (вывод новостей с других сайтов по каждой стране)

4 Закачка выкачка Excel базы

5 личные кабинеты с регистрацией и рассылкой новостей

Требуется:

веблансер/ группа , проживающий в Киеве для прямого контакта (который не пропадет на полу сделанной работе) обладающий навыками программирования в данной теме (который не скажет Получается сделать только так а как вы хотите сделать нельзя). Рассмотрю предложения с ориентировочной ценой (приблизительно условной) в гривне.

Оплата наличными поэтапно. Возможно последующее привлечение к другим работам.