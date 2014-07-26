Написать ТЗ на основании функционала сайтов примеров - http://www.zooprinting.com http://www.lulu.com Создать аналогичный сайт без части удаленного редактора. Подробности после просмотра вашего портфолио.
Создания сайта продажи/аренды недвижимости
Создания сайта продажи/аренды недвижимости по всему миру:
1 разработка уникального дизайна и логотипа
2 геотеринг по всем странам
3 новостные блоки (вывод новостей с других сайтов по каждой стране)
4 Закачка выкачка Excel базы
5 личные кабинеты с регистрацией и рассылкой новостей
Требуется:
веблансер/ группа , проживающий в Киеве для прямого контакта (который не пропадет на полу сделанной работе) обладающий навыками программирования в данной теме (который не скажет Получается сделать только так а как вы хотите сделать нельзя). Рассмотрю предложения с ориентировочной ценой (приблизительно условной) в гривне.
Оплата наличными поэтапно. Возможно последующее привлечение к другим работам.
Заявки фрилансеров
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