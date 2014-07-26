Печатница онлайн

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок278 просмотров

Написать ТЗ на основании функционала сайтов примеров - http://www.zooprinting.com http://www.lulu.com Создать аналогичный сайт без части удаленного редактора. Подробности после просмотра вашего портфолио.

11 лет назад
hidruck
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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