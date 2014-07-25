Система баннерообмена

Разработать сайт баннерообменной сети, позволяющий пользователям демонстрировать баннеры друг друга.

Основные требования:

1. Web2.0. Аскетичный дизайн с большими контролами.

2. Любая CMS на Php.

3. База данных на mySql.

4. Хранение изображений в базе.

5. Читабельный код.

6. Возможно дальнейшее сотрудничество по развитию сети.

Возможности пользователей:

1. Регистрация/создание аккаунта.

2. Возможность добавлять в сеть несколько своих сайтов.

3. Для каждого добавленного сайта возможность указать категорию сайта и категории баннеров, которые будут отображаться на сайте (категории динамические).

4. Возможность загружать несколько баннеров с заданными параметрами (в случае если баннер не проходит по размеру или весу файла, сообщать об ошибке).

5. Генерация кода для встройки в свой сайт. Алгоритм выбора баннера из базы с учетом настроек пользователя и количеством показов.

6. Графическая визуализация показов/переходов по дням, месяцам с возможностью фильтрации по категориям баннеров (график + таблица).

7. Графическая визуализация посещений по дням, месяцам с возможностью фильтрации по категориям баннеров (график + таблица)

Возможности администратора:

1. Возможность удалять, редактировать базу баннеров.

2. Премодерация добавленных пользователями баннеров.

3. Уведомление о новых пользователях или изменениях баннеров.