Создать сайт

Работа сделана, но не оплачена. Проект принят заказчиком. По ходу работы все условия были пересмотрены. Изначально договор был на функционал сайта, в процессе оказался нужен и дизайн, и работа на мобильных устройствах. Несмотря на это, я пошел на сотрудничество и выполнил все новые требования. По факту работу приняли, но не оплатили. Не рекомендую работать с данным заказчиком, т.к. он ведет себя грамотно, красиво говорит, а в нужный момент пропадает.