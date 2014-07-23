Туристический сайт

Мне неоходимо переделать существующий сайт, тоесть перезалить с одного формата на другой и доделать, в некоторых местах изменить. Первая страница уже сделана дизайнером и практически готова. Остается переделать остальные страницы наладить блог и обратную связь на сайте. Материалы на сайте все есть и хотелось бы их сохранить при перемешении в другую систему. Ссылка на сайт http://www.milan-russia.com/