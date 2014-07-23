Аналог магазину приложений виндовс 8

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Закрытнет заявок116 просмотров

Требуется сайт, где пользователи смогли бы устанавливать приложения для вин8, аналогично магазину приложений майкрософт

11 лет назад
AgamiLait
Руслан 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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