Необходимо создать сайт по аналогу...

В том числе с регистрацией пользователей и платными функциями.

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