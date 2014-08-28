Интернет-магазин с конструктором товара

Добрый день

Есть конструктор товара. На данный момент он выглядит вот так - http://www.autoenigma.ru/denis_gidin/freelance/metal-kit/#/shell Написан он на fabric js

Вокруг данного конструктора строим сайт. По сути - это интернет-магазин, но в нем не будет отдельного каталога товара - только тот товар, который конструируем с помощью конструктора. Т.е. есть главная страница, страница контактов, еще может парочка - и страница конструктора. Покупатель формирует товар, он попадает в корзину, - оформляем заказ.

Важно:

1. Конструктор сейчас фактически без дизайна. Соответственно, в процессе создания дизайна магазина - внешний вид конструктора несколько поменяется. Нужно будет сверстать и конструктор. Код его написан валидно и грамотно, сделано все скриптами и блоками - так что особых проблем у опытного верстальщика возникнуть не должно.

2. Нужно будет подключить модули оплаты - картой, ЯД и т.д. Предложите решение - Робокасса, LiqPay - что еще? Если расскажите плюсы и минусы - будет хорошо.

UPD: Судя по ЛС, - не все поняли. Конструктор уже написан. Функционально его развивать не надо. Нужно только стилистически вписать его в создаваемый вами сайт. Сам сайт должен быть простым и лаконичным. Прилагаю эскиз главной страницы для понимания.

В предложении ожидаю увидеть не слово "Сделаю", а более-менее подробное описание вашего видения проекта - на какой платформе, почему на ней, какие нюансы вы видите у проекта, какие есть вопросы по конструктору. Ну и ориентировочную цену и сроки указывать не забывайте.

Спасибо.