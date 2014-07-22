Добрый день, коллеги! Нужно изготовить лендинг "под ключ". Образец: valguspro.com В заявках обязательно давайте ссылки на изготовленные вами лендинги и указывайте ориентировочную цену работы!
Сайты на шаблонах
Привет
Нужен человек для быстрой адаптации готовых джумла шаблонов под мои нужды. Доработки минимальные: заменить логотип, создать нужные пункты меню, поменять слайдеры и другие картинки на мои, сменить или изменить модули создать мои страницы, может фотоновую картинку поменять.
Хочу получить очень демократичный ценник за эту работы т.к. собственно сайт сделать можно за час.
Сайтов таких надо будет десяток примерно. Шаблоны разные, от разных фирм изготовителей.
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