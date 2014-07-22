Сайты на шаблонах

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Закрыт14 заявок206 просмотров

Привет

Нужен человек для быстрой адаптации готовых джумла шаблонов под мои нужды. Доработки минимальные: заменить логотип, создать нужные пункты меню, поменять слайдеры и другие картинки на мои, сменить или изменить модули создать мои страницы, может фотоновую картинку поменять.

Хочу получить очень демократичный ценник за эту работы т.к. собственно сайт сделать можно за час.

Сайтов таких надо будет десяток примерно. Шаблоны разные, от разных фирм изготовителей.

Joomla
11 лет назад
ThreeD
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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