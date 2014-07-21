Создание свадебного салона

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт27 заявок216 просмотров

Нужно создать простой свадебный салон! По продаже свадебных платьев и аксессуаров! Нужен каталог с ценами но без возможности добавления в корзину! фильтр по платьям! все остальное по стандарту! пишите

11 лет назад
samik007
Мишин 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$250
10 дней

Заявки фрилансеров

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад