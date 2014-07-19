Ищем команду веб разработчиков для доработки веб проекта за недобросовестными исполнителями. Сайт медленно грузится, мелкие баги плюс надо доработать интерфейс до ясности для пользоваеля.
Разработка интернет-проекта
Здравствуйте.
Требуется необходимость разработки частного интернет-проекта.
Проект будет состоять из 6 частей.
1-ая часть, назовем ее "Визитка".
В данной части будут текстовые страницы с информацией о проекте...О проекте, Сервисы, Новости, Партнерам, Контакты.
2-ая часть это сервис Мониторинг обменных пунктов. Разработка не нужна будет, сервис будет куплен: http://best-curs.info/monitoring-obmennyx-punktov-bestcurs/
3-яя часть, сервис Мониторинг кредитных автоматов, Разработка не нужна будет, сервис будет куплен: http://best-curs.info/monitoring-kreditnyx-avtomatov-creditbox/
4-ая часть, сервис Рейтинг Форекс брокеров, Разработка не нужна будет, сервис будет куплен: http://best-curs.info/rejting-foreks-brokerov-forexbox/
5-ая часть, сервис Обменный пункт, Разработка не нужна будет, сервис будет куплен: http://best-curs.info/avtomaticheskij-obmennyj-punkt-exchangebox/
6-ая часть, сервис Инвестирование, скрипт будет приобретен: http://h-scripts.ru/
Явно у Вас в голове появился следующий вопрос, раз все сервисы приобретаются, то что же тогда нужно делать?
Вот собственно и ответ на данный вопрос:
Необходимо разработать уникальный, индивидуальный дизайн для всего проекта. Так же сделать одну единственную регистрацию, а соотвественно один личный кабинет в котором будут отображаться все операции совершенные в любом из сервисов. 1-ую часть можно делать на WordPress, объясню почему, потому что со 2-ой по 5-ую часть, сервисы разработаны именно на данной платформе. А вот уже 6-ая часть имеет отдельный скрипт, поэтому надо продумать, как с технической стороны сделать так, чтобы привезать ее к общему профилю.
Возможности личного кабинета я опишу позднее. Собственно какая информация и что там должно быть.
Возможно Вы захотите предложить написание с нуля, да, на это потратится достаточно больше времени и затрат, но учитывайте, что в данном случае я будут готов заплатить за проект не более 1 000$ или 35 000 рублей.
При доработке уже имеющий сервисов, сделать личный кабинет и единый дизайн я буду готов заплатить не более 600$ или 21 000 рублей
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