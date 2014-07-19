Разработка интернет-проекта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок287 просмотров

Здравствуйте.

Требуется необходимость разработки частного интернет-проекта.

Проект будет состоять из 6 частей.

1-ая часть, назовем ее "Визитка".

В данной части будут текстовые страницы с информацией о проекте...О проекте, Сервисы, Новости, Партнерам, Контакты.

2-ая часть это сервис Мониторинг обменных пунктов. Разработка не нужна будет, сервис будет куплен: http://best-curs.info/monitoring-obmennyx-punktov-bestcurs/

3-яя часть, сервис Мониторинг кредитных автоматов, Разработка не нужна будет, сервис будет куплен: http://best-curs.info/monitoring-kreditnyx-avtomatov-creditbox/

4-ая часть, сервис Рейтинг Форекс брокеров, Разработка не нужна будет, сервис будет куплен: http://best-curs.info/rejting-foreks-brokerov-forexbox/

5-ая часть, сервис Обменный пункт, Разработка не нужна будет, сервис будет куплен: http://best-curs.info/avtomaticheskij-obmennyj-punkt-exchangebox/

6-ая часть, сервис Инвестирование, скрипт будет приобретен: http://h-scripts.ru/

Явно у Вас в голове появился следующий вопрос, раз все сервисы приобретаются, то что же тогда нужно делать?

Вот собственно и ответ на данный вопрос:

Необходимо разработать уникальный, индивидуальный дизайн для всего проекта. Так же сделать одну единственную регистрацию, а соотвественно один личный кабинет в котором будут отображаться все операции совершенные в любом из сервисов. 1-ую часть можно делать на WordPress, объясню почему, потому что со 2-ой по 5-ую часть, сервисы разработаны именно на данной платформе. А вот уже 6-ая часть имеет отдельный скрипт, поэтому надо продумать, как с технической стороны сделать так, чтобы привезать ее к общему профилю.

Возможности личного кабинета я опишу позднее. Собственно какая информация и что там должно быть.

Возможно Вы захотите предложить написание с нуля, да, на это потратится достаточно больше времени и затрат, но учитывайте, что в данном случае я будут готов заплатить за проект не более 1 000$ или 35 000 рублей.

При доработке уже имеющий сервисов, сделать личный кабинет и единый дизайн я буду готов заплатить не более 600$ или 21 000 рублей

WordPress
11 лет назад
referee13
Даниил 
31 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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