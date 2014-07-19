Ищем команду веб разработчиков для доработки веб проекта за недобросовестными исполнителями. Сайт медленно грузится, мелкие баги плюс надо доработать интерфейс до ясности для пользоваеля.
Сайт по оказанию услуг имидж-консультаций
Создание сайта по образцу http://thegarmenteur.com/, за исключением раздела "Chic Correspondence" (он не нужен). Сайт на русском языке.
Дизайн можно сделать практически один-в-один, но на главной странице должен быть размещён краткий текст или при наведении на фотографии должен всплывать текст, по щелчку на который будет осуществлён переход на соответствующий раздел сайта. Возможность изменения других элементов дизайна обсуждаема.
Обязательные требования:
1) Регистрация доменного имени и покупка хостинга
2) Создание сайте на базе WordPress (возможен другой движок, если заявленные требования невозможно реализовать на WordPress)
3) Совместимость под различные типы браузеров (в том числе и работающие на мобильных устройствах) (обязательно IE, GoogleChrome, Mozilla Firefox, Safari)
4) Без использования технологии фреймов
5) Без использования FLASH-технологии
6) Возможность простого дальнейшего наращивания в структуре сайта ( Модуль редактирования не только контента страниц, но и структуры сайта)
7) Поисковая система по контенту сайта (особенно актуально в разделе "блог")
8) Внутренняя система ведения статистики посещаемости
9) Возможности CMS
•система подписки и рассылки новостных и информационных сообщений
•система on-line анкетирования (голосования)
•добавление кнопки Share (размещение контента сайта в различных соцсетях со ссылкой на источник)
•модули on-line тестирования с возможностью пополнения базы тестов, сохранением и при необходимости отображением оператору итогов тестирования
•модуль фотогалереи
•опционально - автоматизированный информатор об опечатках на страницах сайта
•редактор содержимого страниц, включая возможность вставки графической информации
10) Шаблонная технология сайта с отделением контента от дизайна и программного кода (проще говоря - чтоб нельзя было случайно снести что-то важное на сайте, что исправить может только программист)
11) Защита e-mail адресов опубликованных на страницах портала от сканирования спам-роботами
12) Быстрота загрузки страниц. Контент страницы должен загружаться в первую очередь, а остальное (элементы меню и дизайна) – во второстепенную
13) Реализовать механизм саморекламы – баннеров, рекламирующих и ведущих на другие страницы проекта
14) Система администрирования базы данных, резервное копирование / восстановление информации.
15) Возможность осуществления техподдержки в будущем, на платной основе.
Заявки фрилансеров
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