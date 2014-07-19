Ищем команду веб разработчиков для доработки веб проекта за недобросовестными исполнителями. Сайт медленно грузится, мелкие баги плюс надо доработать интерфейс до ясности для пользоваеля.
Большой B2B/B2C портал
Ищем разработчиков для B2B/B2C портала, функционал подобный prom.ua, alibaba.com, ecplaza.net
Пишите только те, у которых уже есть наработки или готовый аналогичный продукт.
Основные моменты:
- автоматический личный сайт поставщикам на субдомене с выбором шаблонов
- общий каталог товаров
- мультиязычность
- внутренняя почта
- импорт списка товаров xls и других форматов, которые можно дорабатывать
- база данных - Oracle или другая для больших нагрузок
- остальное при общении и составлении ТЗ.
Работа на долго, с кучей других "фишек", интеграцией уже существующих продуктов наших проектов в портал.
Пишите с примерами, начальными условиями.
Заявки фрилансеров
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