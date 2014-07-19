Большой B2B/B2C портал

$20000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт19 заявок327 просмотров

Ищем разработчиков для B2B/B2C портала, функционал подобный prom.ua, alibaba.com, ecplaza.net

Пишите только те, у которых уже есть наработки или готовый аналогичный продукт.

Основные моменты:

- автоматический личный сайт поставщикам на субдомене с выбором шаблонов

- общий каталог товаров

- мультиязычность

- внутренняя почта

- импорт списка товаров xls и других форматов, которые можно дорабатывать

- база данных - Oracle или другая для больших нагрузок

- остальное при общении и составлении ТЗ.

Работа на долго, с кучей других "фишек", интеграцией уже существующих продуктов наших проектов в портал.

Пишите с примерами, начальными условиями.

11 лет назад
Svetov
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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